В итальянской Художественной школе (округ Калитри) композитор и мультиинструменталист Бурно Бавота даст благотворительный концерт для молодежи и юных дарований.

Его композиции — мечтательное и гипнотическое путешествие в мир грёз, его пианино в сопровождении педалей и процессоров —ворота в другие измерения, его музыка — живая и захватывающая мелодия души.

Его музыку используют в рекламных кампаниях Apple, фильмах оскароносного режиссера Паоло Соррентино, наконец, количество прослушиваний композиций Бруно превысило 38 млн по всему миру. Недавно вышел новый проект пианиста Epithany. Подробнее с творчеством Бруно Бавота (Bruno Bavota) можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.