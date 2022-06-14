Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. В этом году вместе с Japanese Animation композитор приготовил настоящий сюрприз для своих слушателей и выпустил более 20 собраний своих произведений на виниловых пластинках.

Дизайн заслуживает особого внимания: на каждом альбоме есть уникальное изображение. В коллекции – композиции Хисаиси из фильмов и телевизионных аниме, саундтреки, джазовые альбомы.

Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. Свой первый студийный релиз MKWAJU он выпустил в далеком 1981 году, хотя большинство источников первым называют его альбом Information 1982 года. После выхода 30-й по счету пластинки среди концертных и номерных альбомов сам композитор сбился со счета своих работ и стал отшучиваться: «Вопросы о моей дискографии лучше адресовать лейблам. Я боюсь попасть впросак, так как давно уже сам путаюсь в них». Примечательно, что при таком объеме выпущенного материала Дзё никогда не позволял себе опускать планку качества. Это касается и саундтреков, которых в творческом багаже композитора уже более сотни.

Самые значимые работы в биографии композитора написаны для фильмов его друзей и соратников Хаяо Миядзаки и Такэси Китано. Работая с ними на протяжении многих лет, Хисаиси получил рекордное количество кинопремий.



В середине нулевых композитор исполнил свою давнюю утопическую мечту — возглавил сформированный в рамках Нового японского филармонического оркестра Мировой оркестр мечты. Дзё, одержимый идеей совмещения классической и современной музыки с приемами симфонического письма, собрал лучших музыкантов и составил оригинальную программу, которая по сей день пользуется популярностью во всем мире. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.