Уже 18 мая состоится премьера долгожданного анимационного сериала Raid: Call of the Arbiter на платформе YouTube. Сильнейшая команда специалистов работали над фильмом: датский композитор Йеспер Кюд, известный по музыкальным шедеврам к игре Assassin’s Creed, кинопродюсер Эрик Роллман, бывший президент Marvel, и художник Джей Олива, работавший над картинами “Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря” и “Лига справедливости”. Трейлер уже появился в сети, и можно сказать, что сериал очень многообещающий. Йспер Кюд признался: “Работать над этим было здорово!”

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Йеспер Кюд (Jesper Kyd) — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора был неоднократно удостоен престижных профильных наград и номинаций. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay. Подробнее с творчеством Йеспера Кюд можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.