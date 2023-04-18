Новый полноформатный альбом Pendant World группы Balmorhea выйдет 16 июня на лейбле Deutsche Grammophon. Работа над ним шла примерно с 2020 по 2022 год, музыканты признались, что это было бурное время в жизни ансамбля. Альбом получился достаточно динамичный по сравнению с предыдущими записями. Идея создания состояла в том, чтобы объединить моменты уединения и рефлексии, одновременно говоря о красоте жизни в неопределенные и трудные времена для нас.

Смотрите видео Step Step Step, первую композицию с грядущего альбома Pendant World. И пусть “…музыка позволит вашему воображению находить новые решения”.

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Ансамбль Balmorhea (произносится как «Балморэй») под руководством Роба Лоу и Майкла Мюллера из американского города Остин не боится использовать элементы традиционной американской музыки, чуждой серьезным композиторам. Наряду с виолончелью и контрабасом в их произведениях можно услышать банджо и «народную скрипку». Участники коллектива не скрывают, что вдохновляются музыкой Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и Арво Пярта, но находят ей свое, сугубо американское прочтение. Жители диких прерий Техаса как никто другой способны передать атмосферу этих мест – захватывающие дух просторы и, вместе с тем, перманентную тоску размеренной жизни вдали от бурной цивилизации. Подробнее с творчеством Balmorhea можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.