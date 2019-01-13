На концерте в Светлановском зале Дома музыки итальянец впервые поднимется на сцену в сопровождении струнного оркестра. Пианист исполнит лучшее, включая произведения из последнего альбома “Winter Stories”. Выступления маэстро пройдут и в других городах России, в числе которых уже заявлены Екатеринбург и Казань.

Фабрицио Патерлини — известный итальянский композитор-неоклассик, выпускник Академии искусств Мантуи. На заре карьеры выступал с итальянскими группами, играя поп, джаз и прогрессив-рок, но позже сделал выбор в пользу фортепиано. За спиной у маэстро девять сольных альбомов. Фабрицио является основателем лейбла Memory Recordings, с помощью которого поддерживает близких по духу талантливых коллег. Произведения Патерлини часто используются в качестве саундтреков к кино. Фирменный почерк Фабрицио Патерлини — пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от минималистских тенденций сегодняшнего дня.



Расписание тура:

19 сентября — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония

21 сентября — Казань — Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева

22 сентября — Москва — Светлановский зал ММДМ