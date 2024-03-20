Композитор Харука Накамура принял активное участие в музыкальном образовании средней школы, посещая уроки и создавая новые мелодии совместно с учениками. После долгих трудовых усилий и творческого сотрудничества с учениками он наконец превратил их музыкальные идеи в реальность, записав их на компакт-диск.

Недавно композитор посетил церемонию выпуска, где с гордостью вручил своим ученикам компакт-диски с их собственными произведениями. Все это время музыкальное вдохновение росло на фоне атмосферы молочного чайного магазина, где Накамура и его ученики проводили многочисленные сессии творчества.

“Для всех вас, кто выпустил свои крылья, счастливого и светлого будущего! Спасибо за это драгоценное время”, – сказал Накамура на церемонии, выражая свою благодарность и пожелания успеха всем своим ученикам.

План и производство музыкального проекта были осуществлены совместными усилиями команды, включающей в себя участников из различных сфер: @ochaya_ato_ushimado, @16_suzuki, @_onecushion. За профессиональную запись произведений был ответственен Ичимура-кун, а визуальное оформление проекта было доверено талантливому фотографу @photoosako. Особую благодарность композитор выражазил Оксфордской средней школе за предоставление возможности сотрудничества и поддержки музыкального творчества. Также выражается признательность выпускникам пятого курса Оксфордской средней школы, за вдохновение и активное участие в процессе создания музыкального произведения.

Haruka Nakamura and his students

Комопзитор сотрудничает со сторонними музыкантами, в числе которых Янис Кранч и Аоки Хаято, и выступает продюсером популярных японских исполнителей типа Миу Сакамото и Миюки Хатакеямы. Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. Хрупкая, красивая музыка, словно из волшебной музыкальной шкатулки. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты. Подробнее с творчеством Харука Накамуро (haruka nakamura) можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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