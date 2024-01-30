Американский композитор и талантливый пианист, Дастин О’Хэллоран, известный своей великолепной работой в сфере современной классической музыки и создания саундтреков к фильмам, волнующе сообщает нам о выходе своего первого сингла в этом году: “Я очень рад представить первый сингл Spiritus Naturae Aeternus из моего будущего альбома 1 0 0 1, выход которого запланирован на 22 марта”. Это уникальное музыкальное произведение, записанное на прекрасных просторах Исландии с участием хора и Будапештского Арт-Оркестра, стало результатом совместного творчества с давним другом Дастина, а также выдающимся композитором и скрипачом Брайаном Сенти.

Дастин О’Хэллоран часто сотрудничает с Брайаном Сенти, вместе они работали над разнообразными проектами, включая создание саундтреков к фильмам и сериалам. Их совместное творчество всегда отличается глубокой эмоциональной насыщенностью и красотой. Творчество О’Хэллорана охватывает различные жанры, включая сольные пианистические произведения, коллаборации с другими музыкантами и сочинение музыки к фильмам.

Spiritus Naturae Aeternus обещает погрузить слушателей в уникальный и захватывающий музыкальный мир. В предстоящие недели Дастин обещает поделиться еще большим количеством информации о записи, раскрывая тайны своего нового творчества. Следите за обновлениями и готовьтесь к волнующему музыкальному путешествию в мире звуков и эмоций!



Произведение можно послушать по ссылке:

Spiritus Naturae Aeternus – Dustin O’Halloran

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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