Сын знаменитого композитора-оскароносца Эннио Моррриконе (Ennio Morricone), Андреа Морриконе (Andrea Morricone) и виолончелист Степан Хаусер (HAUSER), солист хорватского дуэта 2CELLOS, представили новое произведение Theme for Ennio. Это по-настоящему трогательный момент в мире музыки. Премьера «Темы для Эннио», прекрасной композиции, посвященной одному-единственному Маэстро Эннио Морриконе, написанной не кем иным, как его собственным сыном. Замечательный момент, чтобы поделиться ею со всеми вами.

Эннио Морриконе — один из самых известных и влиятельных композиторов за всю историю кинематографа. Написав за 60-летнюю карьеру более 500 саундтреков, он успел поработать с величайшими кинорежиссерами, от Бертолуччи и Торнаторе до Альмодовара и Тарантино. Славу и мировое признание ему принесли работы в «спагетти-вестернах» его бывшего одноклассника Серджио Леоне, самая коммерчески успешная из которых — саундтрек к фильму «Однажды на Диком Западе», разошедшийся в количестве десяти миллионов копий по всему миру. Именно в этих фильмах Морриконе впервые продемонстрировал свой неповторимый стиль, во многом изменивший историю киномузыки: необычное сочетание инструментов и немузыкальных звуков, неожиданные композиционные решения, контрастные текстуры и резкие ритмические скачки. Смотрите также российскиую премьеру документальной картины о композиторе Эннио Морриконе. Подробнее с творчеством Эннио Морриконе можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Андреа Морриконе — итальянский композитор и дирижер, автор музыки к фильмам «Захват Фридманов» и «Свободные высоты». Третий ребенок и второй сын композитора Эннио Морриконе.