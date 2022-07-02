Ханс Циммер не нуждается в представлении. «Немецкая машина» Голливуда в сотрудничестве с Джоном Фавро (John Favreau) выпустили величественный саундтрек для сериала «Доисторическая планета». Леса, Ледяные Миры, пресная вода, пустыни, берега – какой из миров выбрали бы Вы?

Величественная инструментальная музыка для эпического приключения от одного из самых влиятельных и коммерчески успешных композиторов XXI века.

Более всего Ханс Циммер (Hans Zimmer) известен за написание саундтреков к фильмам «Интерстеллар», «Дюна», «Начало», «Гладиатор», «Тёмный рыцарь». В этом году композитор стал лауреатом премии «Золотой глобус». Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.