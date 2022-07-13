Выход нового альбома A Closer Distance итальянского композитора Бруно Бавота запланирован уже этой осенью! Чтобы приоткрыть занавес и заинтересовать слушателя, неаполитанский пианист выпустил видео на свою первую композицию Still I (работая совместно с певицей Chantal Acda и режиссерам Angelo Cariello).

Нежное, изящное, плавное и невесомое творение было снято в Италии. «Мы только начинаем наш путь, но уже не можем дождаться, чтобы поделиться новыми песнями и играть шоу по всей Европе!» — говорит композитор.

Бруно Бавота (Bruno Bavota) старается сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи. Композитор действует по принципу «меньше романтичного мелодизма, больше смелых экспериментов». Окруженный множеством навесных педалей, эффектов и процессоров во время своих выступлений он порой полагается на чистую импровизацию. Зачастую Бруно создает музыку в режиме реального времени, что делает шоу итальянца интригующими и непредсказуемыми. Недавно композитор провел бесплатный концерт в детской музыкальной школе в Италии. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.