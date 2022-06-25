Польская пианистка и композитор Хания Рани (Hania Rani) напишет музыку к фильму о семье Джакометти, гениальной семье художников, скульпторов, творцов.

Художник Альберто Джакометти коренным образом изменил наше восприятие прикладного искусства. На него, по-видимому, повлиял его отец, Джованни Джакометти, признанный живописец конца 19 века, кто в свою очередь был вдохновлен ранним современным искусством. Рядом с Альберто были его братья: Диего, скульптор и дизайнер, и Бруно, влиятельный архитектор, а также их двоюродный брат, очень талантливый художник-абстракционист, Аугусто.

Хания поделилась, что была искренне счастлива поучаствовать в создании этого фильма, чувства эту волшебную атмосферу и сейчас немного расстроена, что съёмки закончились. Хания, не грусти, ведь впереди выход самого фильма! Ранее пианистка выпустила несколько сольных альбомов, а также программу с композитором Добрава Чохер.

Ханна Ранижевска (Hania Raniszewska), взявшая творческий псевдоним Hania Rani — пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Hania Rani пишет для струнных, фортепиано, голоса и электроники. География выступлений пианистки охватывает самые престижные концертные площадки Европы, от Национальной филармонии в Варшаве и Funkhaus в Берлине до Roundhouse в Лондоне, где она дебютировала на десятилетии лебйла Gondwana осенью 2018 года, и таких фестивалей, как Open’er, Scope Festival и Eurosonic. Подробнее с творчеством Хания Рани можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.