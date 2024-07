В этом интервью британский композитор Макс Рихтер (Max Richter) рассказал о музыке, которая его вдохновляет и что повлияло на его творчество.

Макса Рихтера трудно не узнать. Его альбомы The Blue Notebooks, Recomposed by Max Richter: Vivaldi — The Four Seasons и восьмичасовой опус Sleep известны по всему миру. Также он написал саундтреки к сериалам и фильмам «Оставленные»(The Leftovers), «Прибытие», «К Звёздам», «Две королевы» и др.

Когда впервые Вы познакомились с классической музыкой?

Мой первый опыт был, когда мне ещё не было 3 лет, я тогда ещё жил в Германии. Я услышал «Концерт для двойной скрипки» Баха на пластинке, которая была у моих родителей. Это была прекрасная музыка, и я был поражен. Конечно, логика этой музыки превращала её в нечто большее, чем просто звуки. Я влюбился в идею, что музыка может передавать вещи.

Когда вы поняли, что хотите стать композитором?

В каком-то смысле я всегда сочинял музыку, даже когда был маленьким ребенком. У меня были кубики, из которых я строил. У меня были свои рисунки. У меня так же было с музыкой. В голове крутились небольшие мелодии, и я работал с ними, на самом деле не зная, что это и есть сочинение. И только потом я понял, что не у всех в голове постоянно крутится такая музыка.

В общем, мне всегда казалось вполне естественным быть каким-то образом связанным с музыкой. А сочинять — это то, что я всегда любил делать.

Есть ли у вас распорядок, которому вы следуете, когда сочиняете музыку, или процесс для каждого проекта отличается?

Каждый проект имеет свою динамику. Написание музыки к фильму сильно отличается от написания сольного проекта, который отличается от написания балета или оперы. В конечном счете, речь идет о попытке изложить идеи самым ясным, простым и прямым языком – передать историю, быть «суперспособным», чтобы каждая нота была на своем месте. Это то, чем я занимаюсь. И на самом деле, этот процесс написания в основном заключается в том, чтобы что-то убрать.

Какой классический альбом у вас был первым?

Первая классическая пластинка, которая у меня была – это копия «Времен года» Вивальди, это и положило начало моей постоянной увлеченности этим произведением, что привело к созданию Recomposed by Max Richter, а теперь и к новым The New Four Seasons.

Какое ваше любимое произведение классической музыки?

Мои любимые произведения классической музыки — это произведения, которые после их прослушивания оставляют вас другим человеком. У меня было довольно много такого опыта. Этот раздел о серьезных вопросах.

Итак, это музыка Баха. Месса си минор. Симфония псалмов Стравинского, Девятая симфония Малера. Эти произведения доводят до предела, и вы чувствуете, что музыкальный язык говорит о вещах больше, чем мы. Это те произведения, которые я действительно люблю.

Как бы вы охарактеризовали свою музыку?

Я бы сказал, что моя музыка — это заданные вопросы и рассказанные истории, отражение событий, происходящих в мире.

Мы живем в сложные времена. Творчество и музыка, искусство и культура — это действительно ценные для нас способы поведать размышления об окружающем мире и поговорить о нем. Для меня одна из основных ценностей, которые может сделать музыка.

Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Авторитетный британский критик Грейсон Каррин однажды назвал Макса Рихтера человеком, который совершил прорыв в музыкальном искусстве. Недавно Макс рассказал об открытии «арт-фермы», на контрой созданы все условия для работы и жизни, а также для помощи в реализации начинающим и нуждающимся музыкантам. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.