Макс Рихтер, английский композитор немецкого происхождения, получивший классическое образование в Университете Эдинбурга и Королевской академии музыки, написал произведение On The Nature of Daylight и альбом The Blue Notebooks в знак протеста против войны в Ираке в 2003 году. Он обозначил работу как «посредничество в борьбе с насилием, жестокостью войны, полной бесполезностью такого большого количества вооруженных конфликтов». Несмотря на мрачное вдохновение музыки, On the Nature of Daylight часто используется в кинематографе. Когда режиссерам нужно усилить эмоциональный момент, On The Nature of Daylight служит отличным сопровождением для усиления накала. Преследующие мелодии этого произведения сопровождали мучительный поход Уилла Феррелла в фильме «Персонаж» (2006), Леонардо Ди Каприо в муках отчаяния на «Острове проклятых» (2010), когда Роб Брайдон и Стив Куган воссоединяются со своими семьями в «Приключении» (2010).

Написав о тщетности и ужасе войны в Ираке, Рихтер, тем не менее, выразил искреннюю веру в то, что «человеческое творчество может повлиять на мир». Судя по ряду кино- и телевизионных проектов, которые представили общественное сознание On The Nature of Daylight, его надежда полностью осуществилась.

Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация.