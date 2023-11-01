Американский мэтр Филип Гласс и композитор Пол Леонард-Морган написали саундтрек к документальному фильму «Голубиный туннель» (The Pigeon Tunnel), стартующему на Apple TV+ 20 октября этого года. В картине рассказывается история жизни и карьеры знаменитого британского разведчика и автора лучших шпионских детективов Дэвида Корнуэлла, известного в литературном мире как Джон ле Карре.

Сюжетную композицию фильма составляет беседа режиссера Эррла Морриса с Дэвидом Корнуэллом, фрагменты экранизированных произведений писателя, а также собственные реконструкции Морриса. Интересен и киноязык фильма —благодаря специальной системе зеркал, создается впечатление, что собеседник смотрит прямо в камеру, на зрителя. При этом кажется, что Корнуэлл беседует с самим собой, сидя в пустом доме.

Авторская аранжировка Филипа Гласса чутко передает настроение картины, погружая в особую атмосферу тонкой, как бумага, границы между фактом и вымыслом.

Читайте также: Трек композитора Бруно Бавота включен в топ-5 шедевров современной итальянской музыки

Филип Гласс (Philip Glass) — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.