CAGMO Fantasy Orchestra приглашает зрителей перенестись в мир Азерота — родину людей, орков, эльфов и других фэнтезийных существ, населяющих эту планету. Концертная программа «Симфония Warcraft» пропитана духом королевства Штормград, звуками боевых барабанов Оргриммара, а также чарующей атмосферой путешествия по Элвинскому Лесу.

19 ноября в Москве, РАМ им. Гнесиных слушателей ждут оригинальные саундтреки знаменитых композиторов Гленна Стэффорда, Рассела Брауэра и Джейсона Хэйса из Warcraft II, Warcraft III, World of Warcraft, Hearthstone.

Вот уже почти 30 лет Warcraft будоражит сердца фанатов по всему миру, оставаясь одной из самых популярных фэнтезийных вселенных. CAGMO Fantasy Orchestra подарит незабываемые впечатления и эмоции от возвращения в легендарный мир, сформированный бесконечным противостоянием Орды и Альянса.

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