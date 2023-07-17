В июне 2022 года у талантливого композитора Джованни Алеви диагностировали миелому. Музыкант не скрывает свою болезнь и рассказывает о ней абсолютно открыто без фильтров.

Даже во время болезни мысли композитора всегда обращаются к его великой страсти – музыке. В одном из постов он поделился: «Мои руки дрожат от лекарств, поэтому довольно сложно вернуться к игре на фортепиано, но я никогда не переставал сочинять музыку в своей голове и превращать ощущения, которые испытываю, в ноты».

Джованни Алеви ничего не публиковал в социальных сетях с тех пор, как пожелал «Счастливой Пасхи» из больницы 8 апреля. Это и стало почвой для распространения слухов о смерти композитора.

Однако композитор недавно выложил пост, которым хотел успокоить своих поклонников, а также развеять любые сомнения насчет своей смерти: «Для всех тех, кто прочитал слух о моей кончине, я хочу заверить вас, что продолжаю бороться, чтобы вернуться к вам скоро». Он добавил: «Я точно жив и никогда не любил жизнь так сильно! Увидимся скоро».

Джованни Алеви – удивительно продуктивный, разноплановый музыкант, пианист, дирижер и даже писатель. Один из самых влиятельных деятелей искусств в современной Италии. Его вклад в современную классическую музыку в разное время лично оценили Папа Франциск и Папа Бенедикт XVI. Подробнее с биографией Джованни Алеви можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.