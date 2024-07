Музыкальный гений Хироюки Савано – один из тех композиторов, которые настолько многоуниверсальны, что проще спросить, что он не умеет делать. Даже если вы не знаете его, вы, скорее всего, слышали его саундтреки из таких аниме, как “Атака титанов” (Attack on Titan), “Убить или быть убитым” (Kill la Kill), “Семь смертных грехов” (The Seven Deadly Sins), “Блич: Тысячелетняя кровавая война” (Bleach: Thousand-Year Blood War) и многих других. Он также работал над бесчисленными сериалами и фильмами, а также над своим собственным вокальным проектом SawanoHiroyuki[nZk], в котором участвовали талантливые вокалисты, такие как Aimer и LiSA. В этом году он выпустил свой пятый альбом, названный “V”.

В своём интервью композитор отвечает на вопросы о вдохновении его творчества и многом другом.

Tokyo Otaku Mode: Ваши композиции содержат множество грандиозных песен, которые вдохновляют воображение. Как вы разрабатываете свои идеи, чтобы они были такими?

Хироюки Савано: В основном, я сажусь за компьютер с открытым программным обеспечением для написания музыки и начинаю размышлять о том, какой она будет, глядя на меню и заказной лист. Во время этого процесса я часто использую звуки из зарубежной музыки, которая оказала влияние и вдохновила меня.

TOM: В вашей музыке мы часто слышим элементы этнической музыки, что позволяет сказать, что вы вдохновлены многими странами, например, бандонеон в “Семи смертных грехах”. Вы обычно задумываетесь о том, чтобы использовать определенный тон из конкретного инструмента с самого начала?

HS: Иногда, в процессе сочинения, я думаю о том, что было бы интересно использовать определенный инструмент. Также бывает, что люди, создающие оригинальное произведение, специально просят меня что-то включить, когда мы еще находимся на стадии обсуждения.

TOM: Есть ли инструмент, который вы используете чаще всего при написании музыки, или который вам особенно нравится? Или, может быть, есть инструмент, которым вы хотели бы воспользоваться в будущем?

HS: Мой основной инструмент – это фортепиано, и для оркестровых произведений струнные и духовые инструменты являются основой звука, поэтому они очень важны. Было бы забавно записать живую органную музыку в будущем.

TOM: Ваша работа охватывает широкий спектр областей, не только саундтреки к аниме. Есть ли что-то, что вы хотели бы попробовать, но еще не пробовали?

HS: Мне бы хотелось попробовать свои силы в чем-то, созданном полностью из абстрактной музыки без мелодии, так как я никогда раньше не сочинял ничего подобного.

TOM: Расскажите нам о разнице между выступлениями в Японии и за границей. Есть ли у вас какие-то запоминающиеся истории с мероприятий в других странах?

HS: Степень страсти аудитории отличается от того, что я видел в Японии, поэтому это поднимает мне настроение. Огромные возгласы, когда я исполнял свою песню “aLIEz” в Китае, создали атмосферу, которую я раньше не испытывал.

TOM: Наконец, пожалуйста, оставьте сообщение для своих зарубежных поклонников!

HS: Каждый год я чувствую веселье и важность быть с поклонниками на живых выступлениях, поэтому надеюсь продолжать встречаться с людьми из разных стран. Заранее спасибо за вашу поддержку!