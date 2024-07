6 серий документального фильма Light & Magic станут доступны уже этим летом! 47 лет работы, 16 премий «Оскар», более 350 фильмов – режиссёр Лоуренс Кэздан (Lawrence Kasdan) представляет поразительную кинокартину о том, как создавались и эволюционировали визуальные спецэффекты, анимация, моделирование и виртуальное производство.

«Звёздный воны», «Терминатор», «Железный человек», «Халк», «Пираты Карибского моря» — это лишь небольшая часть фильмов вендора Industrial Light & Magic, чьи VFX (visual effects, визуальные эффекты) стали столь выразительными и вдохновили всю индустрию визуальных эффектов.

Композитор Джеймс Ньютон Ховард написал удивительные саундтреки, способные вдохновить и сподвигнуть на приключение. Струнные, клавишные и духовые – всё сливается в одну симфонию под руководством Джеймса и дарит невероятное сопровождение к фильму, которое погружает зрителя в картину на 100%.

Джеймс Ньютон Ховард известен рекордными количествами записей: так всего за один календарный год в прокат вышло четыре фильма, к которым композитор приложил руку: «Темный Рыцарь» Нолана, «Явление» Найта Шьямалана, военная драма «Вызов» и комедия «Безумные деньги». Он пишет джаз, сочиняет вестерн, использует редкие инструменты и делает отсылки к классическим произведениям. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также: Композитор Джеймс Ньютон Ховард напишет музыку к сериалу All the light we cannot see.