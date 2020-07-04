Альбом Fragments включает в себя восемь фортепианных сольных пьес, которые французский композитор написал во время вынужденной изоляции. Произведения вдохновлены необычной ситуацией, в которой жили последние месяцы люди, и красотой повседневной жизни, которая всегда помогает человеку быть счастливым, несмотря на жизненные трудности. Доминик записал все работы в своей гостиной на пианино Schimmel.

В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье (Dominique Charpentier) значится как последователь Яна Тьерсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям. Подробнее с творчеством Доминика Шарпентье можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.