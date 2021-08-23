Аргентинский композитор вместе со своим испанским коллегой написал музыку к сериалу «Эль Сид» (El Cid). Эпическая, напряженная музыка с этническим колоритом, исполненная симфоническим оркестром с аккомпанементом синтезаторов и воинственных барабанов сопровождает зрителя на всем протяжении увлекательных приключений и хитросплетений придворных интриг Родриго Диаса де Вивара, кастильского дворянина и героя войны в средневековой Испании. Звучат в сериале и фирменные традиционные струнные инструменты Густаво, такие как латиноамериканская гитара чаранго. Напомним, ранее Густаво Сантаолалья стал автором саундтрека к сериалу «Земля монстров» (Monsterland).

Густаво Сантаолалья (Gustavo Santaolalla) — аргентинский композитор и музыкант, известный по работе с режиссёром Алехандро Гонсалесом Иньярриту, саундтрекам к фильмам «Горбатая гора», «Вавилон», «21 грамм» и сериалу «Нарко: Мексика». Он познакомил широкую аудиторию с традиционными струнными инструментами Латинской Америки, ронроко и чаранго. В активе композитора две премии «Оскар», две «Грэмми», «Золотой глобус» и многочисленные латиноамериканские «Грэмми». Его произведения отличают страстные и нежные гитарные мелодии, аккуратно приправленные струнными и перкуссией, оригинальные ритмы и медитативные, тягучие клавишные партии.

Альфонсо Гонсалес Агиляр (Alfonso González Aguilar) — испанский композитор, пианист, дирижер, автор музыки к номинированному на «Оскар» мультфильму «Клаус», сериалу «Эль Сид», фильмам «Инсомния», «Потерянная» и многочисленным картинам латиноамериканских режиссеров.