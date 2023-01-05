Профессор Дональд Маклеод и композитор Макс Рихтер приняли участие в интервью, в котором обсудили музыку для сцены и экрана. Британский музыкант немецкого происхождения Макс Рихтер – один из самых влиятельных композиторов своего поколения. Стриминговая сенсация 3-го января собрала более чем 3 миллиарда слушателей. Рихтер сочетает классические и электронные элементы в своей музыке и чувствует себя на радиостанции 6Music как дома. Он продюсер, пианист и серийный соавтор, чьи новаторские работы звучат во всем спектре: от балетов и оркестровых произведений до крупных голливудских партитур и сольных альбомов.

В своей студии в сельской местности Оксфордшира Дональд садится с Максом, чтобы поговорить о своей музыкальной жизни, от создания синтезаторов в своей спальне до номинаций на “Грэмми”, написания самой длинной в мире колыбельной и решения некоторых самых важных вопросов общества с помощью музыки.

В этом интервью Дональд и Макс отправляются на берега Шотландии, в зону боевых действий в Ливане, “ныряют” в лондонское метро и улетают в открытый космос, исследуя музыку Макса для сцены и экрана. Как один из самых востребованных композиторов, мы услышим, чему он научился за эти годы и как он подходит к партитуре. Кроме того, с отрывками из его балетов участники интервью рассказывают о том, как писать для танцоров, и как то, что находится на его книжной полке, влияет на работу Макса.

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m001ghds

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация.