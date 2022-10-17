Спустя долгое время французский композитор Доминик Шарпентье наконец-то раскрыл музыку, которую он написал два года назад для фильма «Америка» режиссера Офира Рауля Грейзера (Ofir Raul Graizer) и Майкла Мошонова (Michael Moshonov) в главной роли с Ошрат Ингедашет (Oshrat Ingedashet), Офри Битерман (Ofri Biterman) и Мони Мошонов (Moni Moshonov).

В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье (Dominique Charpentier) значится как последователь Яна Тирсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям. Композитор Доминик Шарпентье анонсировал выпуск нового альбома Poussière d’étoile. Подробнее с творчеством Доминика Шарпентье можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.