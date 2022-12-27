Музыка к игре Warhammer 40,000: Darktide от – это слияние элементов: оперных и церковных хоров, органов, шлифовальных звуков, напоминающих ржавый металл и машины и цифровых “узоров”, которые говорят о далеком, технологическом будущем.

Композитор объясняет: “Игра происходит в 42-м тысячелетии нашей эры, или в 39 000 годах в будущем человечества. Мы хотели создать партитуру, которая была бы очень специфичной для мира, поэтому все инструменты должны были звучать так, как будто они могут быть частью этого далекого мира будущего”.

Общее звучание можно назвать «рустпанком» – смесью ржавого металла и дальнефутуризма.

Darktide – это скорее экшн-игра, в отличии от, например, Assassin’s Creed Valhalla, ориентированной на исследования. Поэтому музыка Darktide должна быть более непосредственной и полной импульсов и тяжелой атмосферы. От музыки Орды, когда на вас нападают огромные толпы; до миссий Империи, которые включают в себя эпические хоровые выступления, музыка задает тон антиутопичному миру”.

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Йеспер Кюд (Jesper Kyd) — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора был неоднократно удостоен престижных профильных наград и номинаций. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay. Подробнее с творчеством Йеспера Кюд можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.