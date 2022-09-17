Новый долгожданный альбом под названием “REDES” аргентинского пианиста и композитора Бруно Санфилиппо будет выпущен 16 сентября. Альбом будет доступен на CD и на всех стриминговых платформах.

В ожидании выхода альбома Бруно Санфилиппо опубликовал в качестве отрывков два трека: «Global» и «Redes». Обложка альбома и музыкальное видео были созданы Гэри Нима, московским цифровым художником. Обложки альбома и отдельные треки были сделаны с использованием цифровой генеративной техники (алгоритмического искусства).

Альбом REDES, что в переводе с испанского означает «сети», может показаться отличным от обычных сочинений Санфилиппо для фортепиано, но не менее увлекательным и рефлексивным. Глубоко эмоциональный и легкий альбом, это одна из самых глубоких работ композитора на сегодняшний день: девять треков, наполненных тонкими синтезаторными последовательностями, мягкими замысловатыми деталями и теплыми электронными текстурами.

«Часто, — объясняет Бруно, — я имею дело с универсальными темами в своей музыке, выражая эмоции, которые нелегко определить. Мы никогда не были так связаны друг с другом, как в этот исторический момент. Эфемерные, но обширные, наши связи умножаются благодаря социальным сетям и новым и увлекательным технологиям; «связность», «сигнал», «последователь», «крипто»… Мы все больше определяемся этими связями и связями, как реальными, так и цифровыми, и REDES является моим представлением этой идеи».

Музыка была написана и записана зимой 2021/22 года в студии Onix II, в его доме на окраине Барселоны, Испания.

Треклист:

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Свои произведения Бруно Санфилиппо любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Знакомьтесь также с мини-альбомом композитора, посвященным игральным картам. Подробнее с творчеством Bruno Sanfilippo можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.