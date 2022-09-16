Немецкий пианист и композитор, Мартин Кольштедт, рассказал о проведенном лете: «Прекрасные воспоминания о, к счастью, напряженном фестивальном сезоне. Лето 2022 года было “катанием на американских горках”. От самых маленьких, интимных встреч до больших, душераздирающих церемоний — всего было понемногу. И вот солнце медленно садится на горизонте, и его угасающий золотой свет говорит, что может произойти.. Осенью уже добавлено несколько концертов, и скоро их будет ещё больше, обещаю. Жду новый сезон, чтобы снова увидеть всех вас в туре по всему миру!»

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта. Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно.

Слушайте также композицию, которую Мартин написал и посвятил лету 2022. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.