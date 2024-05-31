Композитор Такахиро Кидо анонсировал выпуск лид-сингла aria

31.05.24

Основатель группы Anoice, композитор Такахиро Кидо, анонсировал выпуск сингла aria: эта трепетная неоклассическая композиция в исполнении фортепиано и струнного квартета станет вторым треком в альбоме «Stories in White», который выйдет 4 июня.

Вот что пишет композитор о прделоаннйо работе: У меня есть плохая привычка, я так концентрируюсь на сочинении музыки для альбомов, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня, а иногда отказываюсь от предложений написать музыку, например, для рекламы на телевидении. Потом я всегда об этом жалею, но благодаря этой привычке была создана еще одна прекрасная песня. Мы, Anoice, выпустим ведущий сингл «aria», который на всех стриминговых платформах уже через пару дней.

Такахиро Кидо — основатель группы Anoice, на базе которой возникло бесчисленное множество других проектов: RiLF, films, mokyow, cru, сольные проекты самого Кидо и его верной соратницы, пианистки Юки Мурата. И если Anoice исполняют «темную» неоклассику, построк, эмбиент, то в рамках других проектов Такахиро пишет музыку для кино, экспериментирует с электроникой, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Импульс к сочинению композиции он ищет в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни.

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