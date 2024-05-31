Композитор Такахиро Кидо анонсировал выпуск лид-сингла aria

Основатель группы Anoice, композитор Такахиро Кидо, анонсировал выпуск сингла aria: эта трепетная неоклассическая композиция в исполнении фортепиано и струнного квартета станет вторым треком в альбоме «Stories in White», который выйдет 4 июня.

Вот что пишет композитор о прделоаннйо работе: У меня есть плохая привычка, я так концентрируюсь на сочинении музыки для альбомов, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня, а иногда отказываюсь от предложений написать музыку, например, для рекламы на телевидении. Потом я всегда об этом жалею, но благодаря этой привычке была создана еще одна прекрасная песня. Мы, Anoice, выпустим ведущий сингл «aria», который на всех стриминговых платформах уже через пару дней.