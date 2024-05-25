Саундреком церемонии вручения наград стала музыка Дзе Хисаиси, японского композитора, много лет сотрудничающего с Хаяо Миядзаки и студией Ghibli, которая удостоилась в этом году почетной «Пальмовой ветви».

Пальмовая ветвь – это главная награда Каннского кинофестиваля. Она была создана в 1955 году и представляет собой приз в виде пальмовой ветви, выполненный из золота.

Церемония вручения состоялась 20 мая в Гранд-театре Люмьер.

Дзе Хисаиси — выдающийся японский композитор, автор музыки к многочисленным шедеврам Хаяо Миядзаки и Такэси Китано, без которого невозможно представить современное искусство Японии. Масштаб таланта многократного лауреата премии Японской Киноакадемии поражает. Блестящий пианист, арт-директор, композитор пишет музыку к аниме, японскому, зарубежному кино и даже рекламе и видеоиграм. В его дискографии более 15 сольных альбомов. Хисаиси является создателем музыкального оформления Параолимпийских игр 1998 года в Нагано, приглашенным членом американской Академии кинематографических искусств и наук, обладателем «Медали с пурпурной лентой», почетной награды японского правительства, присуждаемой людям, совершившим значительный вклад в достижения науки и искусства. Подробнее с творчеством Дзе Хисаиси можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.