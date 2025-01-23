Новый трек дуэта композиторов Оулавюр Арнолдс и Янус Расмуссен Kiasmos — «Sisteron»

Исландский дуэт Kiasmos, состоящий из композиторов Оулавюра Арналдса и Януса Расмуссена, представил новый трек под названием «Sisteron». Название композиции отсылает к живописному французскому городу Систерон, расположенному на границе между Альпами и долиной реки Дюранс. Трек был впервые исполнен летом прошлого года во время их выступления, организованного в цитадели Систерона.

Это выступление стало одним из самых ярких моментов в карьере дуэта, по словам самих музыкантов. Созданный в уникальной атмосфере, трек «Sisteron» представляет собой синтез неоклассического звучания с минималистичными танцевальными ритмами, которые стали визитной карточкой Kiasmos, с элементами эмбиента и экспериментальной электроники.

С момента своего релиза «Sisteron» доступен для прослушивания на всех основных стриминговых платформах, включая Spotify и Apple Music. Видеозапись самого выступления в Систероне, сопровождающая премьеру трека, доступна на YouTube-канале Cercle.

Оулавюр Арналдс и Янус Расмуссен продолжают исследовать границы звука, объединяя классическую музыкальную школу с современными электронными техниками. Их новый трек «Sisteron» — очередное подтверждение их мастерства в создании атмосферных музыкальных полотен.

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