Новый трек дуэта композиторов Оулавюр Арнолдс и Янус Расмуссен Kiasmos — «Sisteron»23.01.25
Исландский дуэт Kiasmos, состоящий из композиторов Оулавюра Арналдса и Януса Расмуссена, представил новый трек под названием «Sisteron». Название композиции отсылает к живописному французскому городу Систерон, расположенному на границе между Альпами и долиной реки Дюранс. Трек был впервые исполнен летом прошлого года во время их выступления, организованного в цитадели Систерона.
Это выступление стало одним из самых ярких моментов в карьере дуэта, по словам самих музыкантов. Созданный в уникальной атмосфере, трек «Sisteron» представляет собой синтез неоклассического звучания с минималистичными танцевальными ритмами, которые стали визитной карточкой Kiasmos, с элементами эмбиента и экспериментальной электроники.
С момента своего релиза «Sisteron» доступен для прослушивания на всех основных стриминговых платформах, включая Spotify и Apple Music. Видеозапись самого выступления в Систероне, сопровождающая премьеру трека, доступна на YouTube-канале Cercle.
Оулавюр Арналдс и Янус Расмуссен продолжают исследовать границы звука, объединяя классическую музыкальную школу с современными электронными техниками. Их новый трек «Sisteron» — очередное подтверждение их мастерства в создании атмосферных музыкальных полотен.
Читайте также: Оулавюр Арналдс поделился фото своего самого первого выступления в 1993 году
Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Юки Мурата исполнила «return» в студии группы Anoice: Видео22.01.25
Японская пианистка Юки Мурата поделилась видео с исполнением композиции «return» из своего сольного альбома Sunny Spot Story...
Людовико Эйнауди рассказал о спасении через музыку и новом альбоме Summer Portraits21.01.25
Людовико Эйнауди готовится представить свой новый альбом Summer Portraits, релиз которого запланирован на 31 января 2025 года. В недавнем интервью композитор...
Рут Сленчиньска, последняя ученица Рахманинова, отметила своё 100-летие20.01.25
15 января 2025 года легендарная пианистка Рут Сленчиньска, последняя живая ученица Сергея Рахманинова, отпраздновала своё 100-летие...
Plankton — 54-минутный сингл Рюити Сакамото к выставке биолога Кристиана Сардета18.01.25
«Plankton» — это 54-минутная композиция, выпущенная в 2016 году и исследующая хрупкую и удивительную природу микроскопической жизни в океанах...
17 января — День рождения Рюити Сакамото17.01.25
Сегодня, в день рождения Рюити Сакамото, стоит вспомнить о его значении в мировой музыкальной культуре и о том, как его произведения продолжают вдохновлять...
Юки Мурата выпустила 20-й трек «hommage» с альбома 24 Piano Sketches16.01.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата поделилась новой композицией «hommage». Это 20-й трек из её амбициозного сольного проекта «24 Piano Sketches»...