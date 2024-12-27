Оулавюр Арналдс поделился фото своего самого первого выступления в 1993 году

Оулавюр Арналдс поделился фото своего самого первого выступления в 1993 году27.12.24
Исландский композитор и музыкант Оулавюр Арналдс удивил своих поклонников редким снимком, запечатлевшим его дебютное выступление в далеком 1993 году. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, Арналдс, будучи 7-8-летним мальчиком, играет на барабанной установке в гараже родителей.
В подписи к посту композитор поделился воспоминаниями о тех днях:
«Возвращение в 1993 год, когда мы с друзьями устроили концерт в гараже моих родителей. Это было мое первое выступление. Я играл на барабанах в нашей группе Empire. Похоже, мы давно не собирались для камбэка».
Мало кто знает, что Оулавюр Арналдс, прославившийся своими минималистичными и эмоциональными композициями в жанре неоклассики, начинал свой музыкальный путь как ударник в хардкор/метал-группах. Помимо этого, он играл на банджо, гитаре и фортепиано в сольном проекте своего товарища под названием My Summer as a Salvation Soldier.
В 2004 году Арналдс записал несколько треков для альбома Antigone немецкой металкор-группы Heaven Shall Burn, включая вступление и две композиции. Кроме того, он работал над струнными аранжировками для британской группы 65daysofstatic, продемонстрировав свою способность объединять классическую музыку с агрессивными жанрами.
Этот разнообразный музыкальный бэкграунд стал важной основой для творчества Арналдса. Его способности сочетать классические элементы с современными жанрами сделали его имя узнаваемым в мире музыки.
Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Юки Мурата поделилась 18-м треком «at a winter cove» с альбома 24 Piano Sketches23.12.24
Юки Мурата продолжает свой уникальный музыкальный проект 24 Piano Sketches. Недавно она поделилась 18-м треком под названием «at a winter cove»...
Ян Тирсен поделился музыкальным видео к синглу Ninnog at Sea22.12.24
Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен представил музыкальное видео к своему новому синглу «Ninnog at Sea»...
Премьера балета Чайковского «Щелкунчик» состоялась 132 года назад21.12.24
18 декабря 1892 года мир впервые увидел балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», который был представлен в Мариинском театре в Санкт-Петербурге...
Ян Тирсен анонсировал новый альбом Rathlin from a Distance | The Liquid Hour20.12.24
Известный французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен анонсировал новый альбом «Rathlin from a Distance | The Liquid Hour»...
Альбом Рюити Сакамото Opus выдвинут на Грэмми 202519.12.24
Альбом Рюити Сакамото Opus, вышедший в 2022 году, выдвинут на премию Грэмми 2025 в категории «Лучший альбом в стиле New Age, Ambient и Chant»...
Лука Д'Альберто поделился музыкальным видео к синглу «Malinconica (Rework)»17.12.24
Итальянский композитор и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил музыкальное видео к обновленной версии «Malinconica»...