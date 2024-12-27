Оулавюр Арналдс поделился фото своего самого первого выступления в 1993 году

27.12.24
Фото из соц. сетей Оулавюра Арналдса

Исландский композитор и музыкант Оулавюр Арналдс удивил своих поклонников редким снимком, запечатлевшим его дебютное выступление в далеком 1993 году. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, Арналдс, будучи 7-8-летним мальчиком, играет на барабанной установке в гараже родителей.

В подписи к посту композитор поделился воспоминаниями о тех днях:

«Возвращение в 1993 год, когда мы с друзьями устроили концерт в гараже моих родителей. Это было мое первое выступление. Я играл на барабанах в нашей группе Empire. Похоже, мы давно не собирались для камбэка».

Мало кто знает, что Оулавюр Арналдс, прославившийся своими минималистичными и эмоциональными композициями в жанре неоклассики, начинал свой музыкальный путь как ударник в хардкор/метал-группах. Помимо этого, он играл на банджо, гитаре и фортепиано в сольном проекте своего товарища под названием My Summer as a Salvation Soldier.

В 2004 году Арналдс записал несколько треков для альбома Antigone немецкой металкор-группы Heaven Shall Burn, включая вступление и две композиции. Кроме того, он работал над струнными аранжировками для британской группы 65daysofstatic, продемонстрировав свою способность объединять классическую музыку с агрессивными жанрами.

Этот разнообразный музыкальный бэкграунд стал важной основой для творчества Арналдса. Его способности сочетать классические элементы с современными жанрами сделали его имя узнаваемым в мире музыки.

Фото из соц. сетей Оулавюра Арналдса

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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