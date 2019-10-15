Не так много классических музыкантов, которые рекомендуют на своей страничке в социальных сетях берлинский электро-панк-альбом 1993 года или отмечают 25-ю годовщину смерти Курта Кобейна со ссылкой на его ключевую песню Lithium. Будь то Atari Teenage Riot или Nirvana, пианист Кай Шумахер уверенно и со знанием дела ориентируется в популярной музыке.

Немецкий композитор никогда не ставит жесткие границы между поп-музыкой и авангардом. С 2009 года он успел выпустить четыре сольных альбома, но только в RAUSCH впервые сделал упор на собственные сочинения. Шумахер не прибегает к наложению и каким-либо формам электронной музыки. Вместо этого он препарирует фортепиано аналоговым способом, манипулируя механикой инструмента и его струнами таким образом, чтобы намеренно извлечь «странные» звуки. В качестве отправной точки для создания RAUSCH Кай вдохновлялся исследовательскими работами и применял исполнительские техники минималистов, таких как Филип Гласс (Philip Glass), Стив Райх (Steve Reich) и Джон Кейдж (John Cage). Даже выбор названий произведений выходит за рамки привычного для классики формата. Слова, подобные BRNFCK или Kantholz, подошли бы скорее всего к описанию метала или техно. «Для меня всегда было важно, чтобы музыка имела современное выражение и могла хоть политическую позицию занять, если того пожелает», — говорит композитор.

Кай Шумахер (Kai Schumacher) — немецкий композитор и пианист, экс-клавишник фолк-группы Mobilee, выпускник Университета искусств Фолькванг, специализирующийся на американской фортепианной музыке XX и XXI веков. Его дебют состоялся в возрасте 15 лет в качестве солирующего пианиста с Филармоническим оркестром Баден-Бадена. За спиной музыканта четыре альбома фортепианных вариаций, в которых он переосмысливает разнообразный репертуар в диапазоне от хитов популярных гранж- и хеви-метал-исполнителей до чилийских революционных песен. Его первый авторский альбом RAUSCH вышел в 2019 году.