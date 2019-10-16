Вышел новый альбом Tenebre с музыкой композитора и гитариста популярной рок-группы The National Брайса Десснера (Bryce Dessner), записанный немецким ансамблем Resonanz.

Для Брайса Десснера музыка — это безграничная территория. Широта и уровень его творческого подхода как композитора классической музыки, музыки для кино, основателя и гитариста группы The National не поддается охвату. В 2017 году в Elbphilharmonie в Гамбурге Десснер впервые услышал выступление ансамбля Resonanz и решил во что бы то ни стало с ним посотрудничать. Результатом их совместных студийных сессий спустя два года стал альбом Tenebre, в котором собраны четыре самых последних и важных работы Десснера для струнных: исполнение струнным оркестром его популярного произведения Aheym, за которым следует новая версия его захватывающего струнного квартета Tenebre, в записи которого принял участие певец Моисей Самни (Moses Sumney); следом идут мировая премьера струнного трио Skrik и оркестровая пьеса Lachrimae с отсылками к музыкальной вселенной Джона Доуленда (John Dowland), которые дополняют и без того богатую дискографию многогранного композитора.

Брайс Десснер (Bryce Dessner) — американский композитор, лауреат премии «Грэмми», основатель и гитарист рок-группы The National, автор музыки к таким фильмам, как «Адская кухня», «Во все тяжкое» и «Выживший». Десснер известен своим сотрудничеством со знаменитым струнным квартетом Kronos, Филипом Глассом (Philip Glass), Стивом Райхом (Steve Reich), Нико Мьюли (Nico Muhly), Джонни Гринвудом (Johnny Greenwood), группой Суфьяна Стивенса (Sufjan Stevens). Недавно Брайс отметился концертом для двух роялей, написанным специально для Кати и Мариэль Лабек (Katia and Marielle Labèque) и впервые исполненным пианистками с Лондонским филармоническим оркестром.