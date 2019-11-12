Sundoor Дастина О’Хэллорана представляет собой единственную 20-минутную пьесу под названием 196 Hz. Это адаптированный фрагмент композиции 2017 года, созданной для инсталляции кроссдисциплинарного американского художника Слейтера Брэдли (Slater Bradley) под названием «Солнечная дверь на краю света» (Sundoor At World’s End). Она была установлена в церкви Марии Магдалины в Венеции в рамках официальной программы Венецианской биеннале.

Также стало известно, что в 2020 году увидит свет долгожданный новый альбом музыканта, который станет его первым сольным студийным релизом после Lumiere (2011).

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.