Британская академия кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts) назвала номинантов на премию BAFTA 2020. В категории «Лучшая музыка к фильму» заявлены композиторы Александр Деспла («Маленькие женщины»), Томас Ньюман («1917»), Майкл Джаккино («Кролик Джоджо»), Хильдур Гуднадоуттир («Джокер») и Джон Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»). 73-я церемония вручения наград за заслуги в области британского и мирового кинематографа за 2019 год состоится 2 февраля 2020 года в концертном зале Альберт-холл в Лондоне.

BAFTA — одна из ведущих в мире независимых благотворительных организаций, которая привлекает общественное внимание к лучшим работам в кино, видеоиграх, на телевидении и поддерживает развитие творческих талантов в Великобритании и за рубежом. Посредством собственной премии и круглогодичной программы учебных мероприятий и инициатив, которая включает в себя семинары, мастер-классы, стипендии, лекции и схемы наставничества в Великобритании, США и Азии, BAFTA выявляет и отмечает лучших деятелей культуры, открывает, вдохновляет и воспитывает новые таланты, предоставляет возможности для обучения и творческого сотрудничества.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Напомним, что саундтрек композитора к фильму «Маленькие женщины» также вошел в шорт-лист премии «Оскар». Номинанты на премию Американской киноакадемии в свою очередь будут объявлены 13 января. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В этом году французский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 4 февраля Александр Деспла будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 5 февраля, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat