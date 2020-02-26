Фортепианное произведение со скрипкой, которое Хопкинс впервые исполнил в Сиднейском оперном театре в начале года, было записано в лондонской студии Air Studios. Релиз является прологом к будущему туру музыканта, который получил название POLARITY и пройдет в лучших акустических концертных залах Европы при участии других музыкантов.

«Основные треки из альбома Singularity, на создание которых ушло почти два года, были собраны из сотен слоев и различных элементов, — делится подробностями композитор. — После этого я жаждал возвращения к простоте, к акустике, к инструменту, играя на котором, я вырос как артист. Для того чтобы достичь кристального звучания, я решил использовать как можно меньше оборудования и инструментов. Таким образом, единственными источниками звука в Scene Suspended являются фортепиано и скрипка».

Джон Хопкинс (Jon Hopkins) — один из самых интеллигентных и талантливых английских электронных музыкантов последнего времени. Выпускник Королевского колледжа музыки в Лондоне является продюсером нескольких композиций Coldplay и Брайана Ино. В его послужном списке пять сольных альбомов и несколько саундтреков — к фильмам «Монстры» (2010) и «Как я теперь люблю» (2013). Хопкинс часто работает с Брайаном Ино и Лео Абрахамсом; вместе они написали музыку к фильму Питера Джексона «Милые кости» (2009). А знаменитый британский хореограф Уэйн МакГрегор заказал у музыканта (в тандеме с Джоби Тэлботом) партитуру для своей театральной постановки «Сущность» (2008).