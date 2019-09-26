По сюжету фильма «К звёздам» (Ad Astra) инженер элитного армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез. Его путешествие раскроет тайны, которые бросают вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе.

Музыка Макса Рихтера сочетает в себе струнные, электронику и вокал, создавая эпический звуковой ландшафт, созвучный эмоциональной силе и масштабу фильма. Композитор приступил к сочинению саундтрека почти два года назад, на начальном этапе производства фильма. «Впервые я увидел черновой вариант сценария в начале 2018 года и сразу же был заинтригован, — вспоминает Рихтер. — Я понял, что хочу стать частью мира, который придумал режиссер Джеймс Грэй. После подробных консультаций с ним и Брэдом Питтом я начал делать наброски отдельно от картины, исследуя темы и психологию этого фильма с точки зрения музыки».

Композитора вдохновили исследования спутников НАСА «Вояджер», покинувших Землю в 70-х годах и предназначенных для исследования дальних планет Солнечной системы, путешествий, подобных полету героя Брэда Питта в фильме. Он использовал переданные «Вояджер-1» и «Вояджер-2» звуки в своей музыке. На днях Макс выпустил To The Stars, первый сингл с грядущего официального саундтрека к научно-фантастическому триллеру. Кроме Рихтера над саундтреком также работал другой известный кинокомпозитор, Лорн Бэлф (Lorne Balfe), чья пьеса Prayer также войдет в OST, и коллега Макса, немецкий композитор Нильс Фрам (Nils Frahm) — они отмечены в титрах как авторы дополнительной музыки к фильму.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.