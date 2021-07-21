Певица Эйвор Палсдоттир, больше известная как Eivør, стала обладательницей Ордена Данеброг (Order of the Dannebrog) и титула Квалерственной дамы за особые заслуги перед страной в сфере культуры. На днях датская королева Маргрете II посетила Фарерские острова, и артистке выпала честь выступать для нее на официальном приеме. Напомним, в прошлом году Eivør выпустила новый альбом SEGL.

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство», видеоигре God Of War. Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов». Подробнее с творчеством Eivør можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году загадочная певица с Фарерских островов со своей группой представит мистические, меланхоличные произведения на стыке фолка, джаза и электроники. 8 октября Eivør выступит в Санкт-Петербурге, 9 октября — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/eivor