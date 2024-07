Композитор Джон Опстад в соавторстве со своим коллегой Дэнни Коком (Danny Cocke) написал саундтрек к видеоигре Rainbow Six Siege: Year 5. В основе своей он представляет собой электронную музыку с элементами неоклассики — фирменный почерк, которым славится британец. В треклисте можно встретить и переделанную Theme From Battery Амона Тобина (Amon Tobin) из Splinter Cell: Chaos Theory, и Aria, в записи которой принял участие не менее известный виолончелист и композитор Питер Грегсон (Peter Gregson). С 2018 года Джон Опстад является ведущим композитором культовой серии видеоигр Tom Clancy’s Rainbow Six Siege разработчика UbiSoft, придя на смену своим коллегам Бену Фросту и Полу Хаслингеру. Кроме того, авторская композиция Джона Blue Sky, White Clouds для струнного квинтета и фортепиано недавно увидела свет на сборнике Project XII 2020 престижного немецкого лейбла Deutsche Grammophon.

Джон Опстад (Jon Opstad) — британский композитор, выпускник Кембриджского университета и Национальной школы кино и телевидения, автор музыки к сериалам «Черное зеркало», «Поток», «Женщина в белом», «Мы охотимся вместе», «Тринадцать», автор дополнительной музыки к номинированному на «Оскар» фильму «Гордость». С 2018 года является ведущим композитором культовой серии видеоигр Tom Clancy’s Rainbow Six Siege разработчика UbiSoft, придя на смену Бену Фросту и Полу Хаслингеру. В его музыке сочетаются элементы неоклассики с электронной музыкой, акустические инструменты — с современными композиторскими техниками и винтажными синтезаторами.