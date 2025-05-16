Юп Бевинг и Мартен Вос поделились мини-альбомом «Friends making music»16.05.25
Голландский композитор Юп Бевинг и виолончелист Мартен Вос представили мини-альбом Friends making music. Релиз объединяет две ранее не издававшиеся композиции, ставшие точкой отсчёта для их совместного проекта vision of contentment, выпущенного в 2023 году на лейбле LEITER.
Мини-альбом включает в себя первые музыкальные идеи, рожденные во время пандемии, когда музыканты, находясь в изоляции, начали сотрудничать дистанционно. Одним из таких экспериментов стала импровизация «Improvising on a Distance», изначально опубликованная в формате видеозаписи на YouTube. Это была тихая и интуитивная музыкальная беседа между двумя друзьями, каждый из которых играл из своей студии. Работа не только отразила настроение того времени, но и положила начало более глубокой коллаборации.
После снятия ограничений Бевинг и Вос продолжили совместную работу уже вживую, перемещаясь между своими студиями в течение 2023 года. Финальная версия vision of contentment оформилась в июле того же года во время сессии в Билтховене. На ту запись повлияла особая атмосфера — в это время близкий друг музыкантов, менеджер Юпа Бевинга Марк Браунен находился при смерти. Его спокойное принятие ухода стало незримо ощутимой частью создаваемой музыки.
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Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире. К тому моменту, как композитора заметил лейбл Deutsche Grammophon, он прошел долгий путь от работы в рекламном бизнесе и сочинения музыки на кухне ночью, пока его семья спала. Выпустив свой дебютный альбом Solipsism ради забавы, он был сильно удивлен, когда количество прослушиваний на Spotify перевалило за 85 миллионов. Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов, проникновенной музыкой которого восторгаются куда большее количество поклонников. Подробнее с творчеством Юп Бевинга можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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