Юп Бевинг и Мартен Вос поделились мини-альбомом «Friends making music»

Голландский композитор Юп Бевинг и виолончелист Мартен Вос представили мини-альбом Friends making music. Релиз объединяет две ранее не издававшиеся композиции, ставшие точкой отсчёта для их совместного проекта vision of contentment, выпущенного в 2023 году на лейбле LEITER.

Мини-альбом включает в себя первые музыкальные идеи, рожденные во время пандемии, когда музыканты, находясь в изоляции, начали сотрудничать дистанционно. Одним из таких экспериментов стала импровизация «Improvising on a Distance», изначально опубликованная в формате видеозаписи на YouTube. Это была тихая и интуитивная музыкальная беседа между двумя друзьями, каждый из которых играл из своей студии. Работа не только отразила настроение того времени, но и положила начало более глубокой коллаборации.

После снятия ограничений Бевинг и Вос продолжили совместную работу уже вживую, перемещаясь между своими студиями в течение 2023 года. Финальная версия vision of contentment оформилась в июле того же года во время сессии в Билтховене. На ту запись повлияла особая атмосфера — в это время близкий друг музыкантов, менеджер Юпа Бевинга Марк Браунен находился при смерти. Его спокойное принятие ухода стало незримо ощутимой частью создаваемой музыки.

Читайте также: Макс Рихтер анонсировал SLEEP — концерт, на котором все зрители спят