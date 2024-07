Часто после прослушивания мрачной, грязной электронной музыки не покидает чувство, что необходимо принять душ. А другие треки, наоборот, действуют успокаивающе, словно погружая в чистую, прохладную воду. Новая совместная работа исландского композитора Оулавюра Арналдса и австралийского певца RY X настолько явно вписывается в последнюю категорию, что дуэт так ее и назвал — Oceans.

Неторопливый, усеянный синтезаторными переливами и мягкими битами трек является благоприятным фоном для фирменного хрипловатого фальцета RY X, благодаря которому певец прославился как вокалист таких проектов, как Odesza, Nocturnal Sunshine Майи Джейн Коулз и квартет The Acid. Инициатором Oceans фактически выступил Арналдс, когда обратился к RY X с предложением сделать ремикс на композицию из своего последнего альбома re:member. Спустя некоторое время их сотрудничество переросло в совершенно новый трек, основой которого послужил фрагмент пьесы Оулавюра Ypsilon. RY X написал текст, а Арналдс добавил фортепиано, в результате чего получился умиротворенный сингл, который идеально подходит для ночных плейлистов. Арналдс назвал эту коллаборацию бесконечной и глубоко вдохновляющей. Режиссером клипа на песню выступил Мэтью Торн, который также снимал видео для нескольких произведений из альбома The Sand That Ate The Sea австралийского композитора Люка Говарда.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.