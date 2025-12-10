Tokyo Ambient Collective с Такахиро Кидо и Юки Муратой выпустили новый альбом — Winter Ambience

Tokyo Ambient Collective с Такахиро Кидо и Юки Муратой выпустили новый альбом — Winter Ambience10.12.25
Проект Tokyo Ambient Collective, объединяющий участников групп Anoice и других коллективов, выпустил свой пятый альбом Winter Ambience. В его создании приняли участие основатели проекта — композитор и пианист Такахиро Кидо, пианистка и композитор Юки Мурата, а также музыканты Кэндзи Азума, Сами Элу и новый участник проекта — итальянский аккордеонист Александро Амбрози.
Альбом построен на идее зимы — холодной, суровой, но вместе с тем наполненной тихой красотой. Все композиции записаны в режиме импровизации.
Особое внимание в Winter Ambience привлекает аккордеон Амбрози: именно его тембр придаёт альбому многоцветность — от тонов, напоминающих звук японского шё (традиционный духовой инструмент), до мягких, тёплых оттенков, когда звучание становится почти камерным. Особенно заметно это в открывающем треке «ready for winter» и в композиции «polar bear».
Остальные участники коллектива чередуют инструменты — фортепиано, хэндпан, глокеншпиль, калимбу и синтезатор — и создают богатую фактурную палитру. Фортепианные партии сохраняют индивидуальный почерк каждого музыканта, а дополнительные духовые — флейта и бау — внесли воздушность и органичность в общую звуковую ткань.
Winter Ambience описывается как «музыкальный переход от долгой суровой зимы к мягкой, согретой огнём в камине». Альбом передаёт ощущение покоя и уединения — словно медитативная прогулка по снегу, где звук становится пространством для размышлений и внутреннего покоя.
В эпоху, когда многие склонны к цифровой суете, Winter Ambience возвращает слушателя к природе, тишине и глубокой музыкальной текстуре.
