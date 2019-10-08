Вышла новая биография Дэнни Элфмана (Danny Elfman) в альманахе композиторов.

Дэнни Элфман — автор музыки почти ко всем фильмам Тима Бертона. В списке созданных Элфманом саундтреков также значатся «Дик Трейси», «Люди в черном», «Человек-паук», «Чикаго», «Дети шпионов», «Далласский клуб покупателей», а также музыка к сериалу «Отчаянные домохозяйки» и мультсериалу «Симпсоны». В отличие от большинства коллег Элфман не имеет академического композиторского образования, но его бэкграунд, в котором присутствовали гаражный рок, электроника и этническая африканская музыка, помог сформировать уникальный музыкальный почерк. Элфман — обладатель наград «Эмми», «Грэмми», шестикратный лауреат премии «Сатурн». Также композитор неоднократно номинировался на BAFTA, «Золотой Глобус» и «Оскар».

Подробнее с творчеством британского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/elfman

