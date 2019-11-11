Оскароносный французский кинокомпозитор написал музыку к фильму Романа Полански «Офицер и шпион» (J’accuse, в оригинале — «Я обвиняю»), который в этом году был удостоен Большого приза жюри Веницианского кинофестиваля. Фильм стартует в российском прокате с 19 декабря, но послушать его официальный саундтрек можно уже сейчас. Десять напряженных, волнительных пьес Десплы, включенных в альбом, соответствуют общему настроению картины и сюжетной линии. Снижают градус напряженности пара романтических фортепианных квартетов известного французского композитора рубежа XIX-XX веков Габриэля Форе (Gabriel Fauré).

Роман Полански показал одно из самых известных и скандальных судебных разбирательств в истории Франции. По словам режиссера, дело Дрейфуса — одно из ключевых в судебной истории Франции (и всей Европы), ставшее «символом беззакония, на которое способны власти во имя национальных интересов». Согласно сюжету, сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус сослан за шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Пикару предстоит доказать невиновность своего подопечного. Полански, долгие годы мечтавший снять об этом громком деле фильм, взял за основу роман Роберта Харриса «Офицер и шпион».



Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия “Оскар” за музыку к картинам “Отель Гранд Будапешт” и “Форма воды”, премия “Золотой глобус” — к драме “Разрисованная вуаль”, премия “Сезар” — к драме “Ржавчина и Кость”, две статуэтки “Грэмми” — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии “Король говорит!”, а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Десплы можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2020 году французский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 4 февраля Александр Деспла будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 5 февраля, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat