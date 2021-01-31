Полное издание саундтрека под названием Assassin’s Creed Valhalla: Sons of the Great North включает 50 авторских произведений датского композитора, 29 из которых ранее нигде не публиковались. В одном из них — Ezio’s Family – Ascending to Valhalla — звучит голос фронтмена Wardruna Эйнара Селвика. Напомним, видеоигра о приключениях протагониста Эйвора во времена походов викингов на британские земли вышла в ноябре прошлого года. Музыку к ней написали композиторы Сара Шахнер и Йеспер Кюд при участии фронтмена группы Wardruna Эйнара Селвика.

Йеспер Кюд (Jesper Kyd) — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора был неоднократно удостоен престижных профильных наград и номинаций, включая BAFTA. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay. Подробнее с творчеством Йеспера Кюда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna