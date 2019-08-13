Вышла новая биография Джереми Соула (Jeremy Soule) в альманахе композиторов.

Американский композитор Джереми Соул считается родоначальником жанра оркестровой музыки в компьютерных играх. Его произведения отличаются масштабностью и напоминают музыку к дорогим фильмам. Его кумир в композиторском цеху — голливудский классик киномузыки Джон Уильямс. Партитуры Джереми часто исполняют вживую на концертах с оркестрами. Первой игрой, для которой Соул попробовал создать оркестровое звучание, стала стратегия Total Annihilation. Он также является автором саундтреков к серии The Elder Scrolls, Warhammer 40,000, Total Annihilation и десяткам других видеоигр.

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/soule