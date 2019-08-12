Неожиданной новостью для всех стал выход нового альбома Карли Командо, широкую известность которой 13 лет назад принесла композиция Everyday. Сборник из 12 неоклассических пьес с элементами эмбиента получил название Epic и увидел свет спустя четыре года после выхода последней полноформатной работы американской пианистки.

«В новом альбоме я применила новый метод написания музыки, сохранив собственный почерк и сопроводив личной историей каждую композицию, — объясняет задумку альбома Карли Командо. — Epic рассказывает о черной полосе в моей жизни и возвращении к активной деятельности. Во время записи альбома я переживала тяжелую депрессию и начала лечение. Помимо музыки как таковой я надеюсь, что ее услышат те, кто на себе испытал подобные жизненные взлеты и падения. Иногда люди чувствуют одиночество и безнадежность, но ощущение сопричастности и выражения индивидуальности в чужом искусстве показывает им, что они не одиноки. Социальный аспект музыки — причина, по которой я продолжаю творить: встречи с людьми и обмен историями о том, как мы переживаем лучшее и худшее в жизни, дают нам надежду. Музыка позволяет нам чувствовать связь независимо от того, кто мы, где мы находимся или что испытали в жизни».

Вирусный ролик с бывшим бойфрендом Карли Командо (Carly Comando), в которой была использована Everyday, получил огромную популярность в Сети в 2006 году, а вместе с тем стала известной и сама композиция — YouTube вмиг наполнили десятки видео, на которых люди из разных стран мира играют узнаваемую мелодию на пианино. После нескольких сольных альбомов девушка предпочла оставить свою карьеру на прежнем уровне, отказавшись от перспективы растущей медийности и спроса на сольные выступления. В последнее время о самой Карли Командо практически невозможно найти какой-либо информации. Американская пианистка просто отдавала новые записи своему лейблу и писала музыку на заказ, пренебрегая промо-кампаниями и сознательно оставаясь в глубоком андерграунде неоклассической сцены. Подробнее с творчеством Карли Командо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.