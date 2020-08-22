В интернете стала доступна полная запись недавнего выступления Hauschka в Эльбской филармонии, во время которого композитор при поддержке перкуссиониста Кая Ангерманна (Kai Angermann) играет на препарированном рояле перед пустым залом. Дюссельдорфский пианист, чье настоящее имя Фолькер Бертельманн, любит экспериментировать и постоянно открывает новые горизонты в музыке. Основное внимание на своих концертах Hauschka уделяет роялю, который он заранее подготавливает при помощи предметов быта. Оснащенный палочками для еды, ластиками, шариками из алюминиевой фольги или для настольного тенниса инструмент получает почти неограниченные возможности звукоизвлечения. Напомним, ранее Hauschka совместно с композитором Дастином О’Хэллораном стал соавтором саундтрека к фантастическому сериалу «Бессмертная гвардия» (The Old Guard).

Эльбская филармония в Гамбурге была открыта в 2017 году. Новое здание с круговой смотровой площадкой, тремя концертными залами, репертуаром с мировыми именами и необычной архитектурой нашло свое место на территории бывшего ганзейского города. Подробнее об Эльбской филармонии можно узнать в специальном материале «Неоклассики», посвященном самым изумительным концертным залам мира.

Фолькер Бертельманн, также известный как Hauschka — это всемирно известный пианист, композитор и экспериментальный музыкант. Его саундтрек к фильму «Лев» в соавторстве с Дастином О’Хэллораном был удостоен премии AACTA и номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в 2017 году. Бертельманн написал музыку для большого количества фильмов и телешоу, таких как мини-сериалы «Патрик Мелроуз», «Порох», «Дублинские убийства», «Ваша честь» и художественных фильмов «Саммерленд», «Безбилетный пассажир» и «Под откос».