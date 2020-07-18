Макс Рихтер опубликовал клип на пьесу Mercy, которая выйдет 31 июля в составе нового студийного альбома VOICES. Пронзительную партию скрипки поверх фортепиано исполняет известная норвежская исполнительница Мари Самуэльсен (Mari Samuelsen), а видео сняла все та же Юлия Мар (Yulia Mahr), которая выступила режиссером клипа All Human Beings.

«Композиция Mercy, написанная десять лет назад для американской скрипачки Хилари Хан и безукоризненно исполненная ее норвежской коллегой Мари Самуэльсен, стала отправной точкой для всего альбома VOICES. За годы работы над проектом моя музыка сменила множество форм, почти вся она отошла на второй план, но Mercy всегда была своего рода полярной звездой, освещающей путь для остальной части проекта. А прекрасный клип Юлии ставит вопрос о милосердии и сострадании в декорациях нашей повседневной жизни», — описывает новую работу Макс Рихтер.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.