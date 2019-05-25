Впервые в России выступит канадский композитор и пианист Жан-Мишель Бле (Jean-Michel Blais) с программой лучших произведений.

Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям Бле нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. Музыку Бле рассматривает как панацею — родители в детстве ставили сыну пластинки и играли на инструментах, чтобы облегчить симптомы синдрома Туретта. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях Жан-Мишель находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Подробнее с творчеством Жан-Мишеля Бле можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/blais

Расписание концертов Жан-Мишеля Бле:

8 декабря 2019 года — Москва — РАМ им. Гнесиных. Информация и билеты.

10 декабря 2019 года — Санкт-Петербург — Российская национальная библиотека. Информация и билеты.