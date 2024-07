Знаменитый японский композитор стал автором саундтрека к одному из эпизодов сериала «Черное зеркало» (Black Mirror). Музыка японского композитора прозвучит в серии под названием «Smithereens» в пятом сезоне, который стартует на Netflix в начале июня.

Режиссером серии стал Джеймс Хос, главные роли исполнили Эндрю Скотт, Дэймсон Идрис и Тофер Грейс. По сюжету привычный распорядок дня таксиста быстро выходит из-под контроля. Netflix сопроводил трейлер интригующим комментарием: «Не забывайте ставить оценки водителям». 7 июня саундтрек выйдет в виде отдельного альбома из 19 композиций в цифровом формате и спустя некоторое время — на виниле. Одну из мистических фортепианных композиций Рюити Сакамото с элементами эмбиента, получившую название «This Is My Last Day», уже можно послушать в интернете.

«Черное зеркало» — британский телесериал, созданный по сценарию Чарли Брукера. Серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования. Лейтмотив — влияние информационных технологий на человеческие отношения.

Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/sakamoto