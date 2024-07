Вышел официальный саундтрек к восьмому сезону «Игры престолов» (Game of Thrones), созданный композитором Рамином Джавади. В понедельник, 20 мая, телеканал HBO показал заключительную серию финального сезона сериала — почти ровно восемь лет спустя после премьеры пилота.

В числе 31 инструментальной композиции, сопровождающих ключевые моменты сюжета, в сборнике представлены треки «The Night King» (кульминация битвы с армией мертвых) и «For Cersei» (гибель Джейми и Серсеи), в которых Джавади вновь использовал фортепиано. Первый и единственный раз, когда немецкий композитор‎ обратил внимание на этот инструмент — пронзительная, нарастающая «Light of Seven»‎ из заключительного эпизода шестого сезона, под который Серсея Ланнистер взрывает Великую септу Бейлора. Тем самым, композитор подчеркнул связь и важность моментов в развитии сюжета сериала.

Особое место занимает «The Rains of Castamere» с участием Сержа Танкяна в качестве вокалиста. Песня неоднократно встречается в романах серии «Песнь льда и пламени» и телесериале «Игра престолов», хотя в версии с Танкяном — ни разу. Ее текст был впервые опубликован Джорджем Р. Р. Мартином в оригинальном романе, а мелодия написана Рамином Джавади в 2011 году по запросу создателей сериала Дэвида Бениоффа и Дэниела Вайса. Серж Танкян (Serj Tankian) — фронтмент System of a Down, который помимо деятельности основной группы записывает сольные альбомы, включая симфонию «Orca» и джаз-фьюжн «Jazz-Iz-Christ» при участии пианиста Тиграна Амасяна (Tigran Hamasyan).

Рамин Джавади (Ramin Djawadi) известен как автор музыки к таким блокбастерам, как «Железный человек», «Тихоокеанский рубеж», «Битва титанов», «Варкрафт» и «Великая стена», а также к сериалу «Дикий Запад». Выпускник Коллежда Беркли и ученик Ханса Циммера, он получил широкую известность благодаря тому, что является композитором всех эпизодов «Игры престолов» — самого популярного на сегодняшний день сериала в мире. Работа над саундтреком принесла ему престижную премию «Эмми» за музыкальное сопровождение к последней серии седьмого эпизода, получившего название «Дракон и волк». Кроме того, Джавади дважды гастролировал с мировым оркестровым туром по мотивам музыки к сериалу. Подробнее с творчеством Рамина Джавади можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/djawadi